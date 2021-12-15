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ВСУ проводят учения противотанковых подразделений на границе с Крымом

Автор: Иванна Шовкун

Противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения ВСУ проводят учения на южном направлении. Они несут боевую службу на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.

Во время учений несколько подразделений одновременно отрабатывают задания в тесном взаимодействии друг с другом.

Как рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

"За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений", - подчеркнул он.

По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке.

"Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать также эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, в Одесской области проходит боевая подготовка личного состава одного из отдельных батальонов морской пехоты. Морские пехотинцы тренируются уничтожать врагов и освобождать захваченные здания.

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Вооруженные силы Украины