ВСУ проводят учения противотанковых подразделений на границе с Крымом

Противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения ВСУ проводят учения на южном направлении. Они несут боевую службу на административной границе с временно оккупированным Крымом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.
Во время учений несколько подразделений одновременно отрабатывают задания в тесном взаимодействии друг с другом.
Как рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.
"За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений", - подчеркнул он.
По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке.
"Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать также эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Напомним, в Одесской области проходит боевая подготовка личного состава одного из отдельных батальонов морской пехоты. Морские пехотинцы тренируются уничтожать врагов и освобождать захваченные здания.