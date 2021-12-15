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ЗСУ проводять навчання протитанкових підрозділів на кордоні з Кримом

Автор: Іванна Шовкун

Протитанкові артилерійські та інженерні підрозділи ЗСУ проводять навчання на південному напрямку. Вони несуть бойову службу на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

Під час навчань декілька підрозділів одночасно відпрацьовують завдання у тісній взаємодії один з одним.

Як розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці повинні були відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

"За лічені хвилини вони зайняли певні позиції, розгорнули артустановки та розпочали встановлення мінних загороджень", - підкреслив він.

За словами командувача, було важко, але військові працювали у штатному режимі, спокійно та впевнено, як у бойовій обстановці.

"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцям вже освоєно, тому завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Очевидно, що і в бойових умовах вони діятимуть також ефективно і прикриватимуть небезпечні напрямки від реального противника", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, в Одеській області відбувається бойова підготовка особового складу одного з окремих батальйонів морської піхоти. Морські піхотинці тренуються знищувати ворогів та звільняти захоплені будівлі.

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