ЗСУ проводять масштабні навчання на заході України

Фото: навчання підрозділів ЗСУ на західній Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Задіяні Десантно-штурмові та Сухопутні війська, а також Повітряні сили ЗСУ

На заході України відбуваються планові тактичні навчання підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони у Facebook.

Повідомляється, що у регіоні будуть задіяні бойові літаки Повітряних сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

"Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості. Закликаємо громадян не хвилюватися. Дані заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином", - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, 2 квітня у дворі приватного будинку села Верещиця Львівської області впав снаряд. В результаті інциденту ніхто не постраждав. За фактом падіння ракети військова служба правопорядку ЗСУ відкрила кримінальну справу. Міністр оборони Андрій Таран вирішив призупинити стрільби зенітно-ракетних комплексів до завершення розслідування.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок, 13 квітня, у Збройних силах підтверджені 19 випадків інфікування коронавірусом. Відомо про одну смерть від вірусу, ще один чоловік одужав.