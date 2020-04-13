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ЗСУ проводять масштабні навчання на заході України

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 19:19
ЗСУ проводять масштабні навчання на заході України
Фото: навчання підрозділів ЗСУ на західній Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Задіяні Десантно-штурмові та Сухопутні війська, а також Повітряні сили ЗСУ

На заході України відбуваються планові тактичні навчання підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони у Facebook.

Повідомляється, що у регіоні будуть задіяні бойові літаки Повітряних сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

"Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості. Закликаємо громадян не хвилюватися. Дані заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином", - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, 2 квітня у дворі приватного будинку села Верещиця Львівської області впав снаряд. В результаті інциденту ніхто не постраждав. За фактом падіння ракети військова служба правопорядку ЗСУ відкрила кримінальну справу. Міністр оборони Андрій Таран вирішив призупинити стрільби зенітно-ракетних комплексів до завершення розслідування.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок, 13 квітня, у Збройних силах підтверджені 19 випадків інфікування коронавірусом. Відомо про одну смерть від вірусу, ще один чоловік одужав.

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Новини України Збройні сили Україниучениязападная Украинадесантно-штурмові війська
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