ВСУ провели успешные спецоперации на востоке и юге: у РФ значительные потери

За сутки ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях провели несколько успешных спецопераций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
"В частности, военным удалось уничтожить 3 боевых бронированных машин, 1 склад с БК и 3 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении о потерях россиян на Херсонском направлении.
На Донецком направлении морпехи уничтожили 30 российских оккупантов.
"Артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение по российским оккупантам, в результате чего враг потерял: танки - 2, артиллерийских систем - 2, минометов - 1, автомобильной техники - 2, ЗРК "Тор" - 1, а также один ротный командно-наблюдательный пункт", - добавили в ВМС ВСУ.
Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.