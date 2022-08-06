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ВСУ провели успешные спецоперации на востоке и юге: у РФ значительные потери

Фото: ВСУ унитожили минимум 30 россиян и больше 10 единиц техники (t-me-zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях провели несколько успешных спецопераций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"В частности, военным удалось уничтожить 3 боевых бронированных машин, 1 склад с БК и 3 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении о потерях россиян на Херсонском направлении.

На Донецком направлении морпехи уничтожили 30 российских оккупантов.

"Артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение по российским оккупантам, в результате чего враг потерял: танки - 2, артиллерийских систем - 2, минометов - 1, автомобильной техники - 2, ЗРК "Тор" - 1, а также один ротный командно-наблюдательный пункт", - добавили в ВМС ВСУ.

Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.

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