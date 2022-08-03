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ВСУ провели успешные спецоперации на Донбассе и под Херсоном: у россиян много погибших

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Украина, Среда 03 августа 2022 12:58
ВСУ провели успешные спецоперации на Донбассе и под Херсоном: у россиян много погибших Фото: ВСУ провели успешные спецоперации на Донбассе и под Херсоном (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

На Донецком и Херсонском направлениях ВСУ удачно уничтожают оккупантов и их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом ВСУ".

Так, на Донбассе морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных.

"На Херсонском направлении артиллерия ВМС ВСУ подбила вражеский танк и взяли 2 пленных", - говорится в сообщении.

Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу.

"Потери врага уточняются", - добавляют в "Страткоме".

Как сообщалось, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили четырех гражданских, еще 7 человек получили ранения.

Напомним, ВСУ за сутки уничтожили еще 180 оккупантов, а также сбили шесть крылатых ракет противника. В целом россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли 41 350 военных.

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