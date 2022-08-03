ВСУ провели успешные спецоперации на Донбассе и под Херсоном: у россиян много погибших

На Донецком и Херсонском направлениях ВСУ удачно уничтожают оккупантов и их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " СтратКом ВСУ ".

Так, на Донбассе морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных.

"На Херсонском направлении артиллерия ВМС ВСУ подбила вражеский танк и взяли 2 пленных", - говорится в сообщении.

Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу.

"Потери врага уточняются", - добавляют в "Страткоме".