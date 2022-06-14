ВСУ продвинулись в сторону Херсона и имеют тактические успехи

"Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой", - рассказал Хлань.

По его словам, украинские защитники имеют такие тактические победы, которые обязательно должны перерасти в полноценное контрнаступление.

"Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции - у них ничего не удается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно имеем преимущества", - объясняет Хлань.

При этом он отметил, что украинские обстрелы являются не такими массированными, как российские, однако настолько точными, что поражают технику и боеприпасы оккупанта, стараясь не делать ущерб местной инфраструктуре в отличие от врага, который продолжает хаотично обстреливать жилые дома украинцев.