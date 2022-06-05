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ВСУ продолжают гнать оккупантов из Северодонецка, уничтожая технику (видео)

Фото: ВСУ ликвидировали технику оккупантов в Северодонецке (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжает вытеснять оккупантов из Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео 57 ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

"В результате точной работы уничтожены укрепления, два БМП-1 и легковые автомобили противника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Института изучения войны (ISW), российские войска, скорее всего, утратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

Кроме того, украинские защитники вернули контроль над половиной Северодонецка. Также ВСУ взяли в плен 8 российских оккупантов.

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Луганск