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ВСУ продолжают гнать оккупантов из Харьковской области: что изменилось с утра (карта)

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 17:58
ВСУ продолжают гнать оккупантов из Харьковской области: что изменилось с утра (карта) Фото: карта боевых действий в Украине обовилась к вечеру (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Карта боевых действий в Украине, учитывая утреннюю обстановку, снова обновилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP.

ВСУ продолжают гнать оккупантов из Харьковской области: что изменилось с утра (карта)

По данным карты, произошло изменение на Харьковском направлении в пользу ВСУ. Украинские военные заняли часть территории, которая еще утром находилась в "серой зоне", за нее еще утром шли бои. Но по данным на сейчас оккупанты продолжают отступать.

Напомним, согласно утренней карте, возле Лимана Донецкой области по сравнению со вчерашним днем расширилась "серая зона". Еще вчера указанная территория была под контролем россиян. Бои за город ведутся.

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