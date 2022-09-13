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ЗСУ продовжують гнати окупантів із Харківської області: що змінилося зранку (мапа)

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 17:58
ЗСУ продовжують гнати окупантів із Харківської області: що змінилося зранку (мапа) Фото: мапа бойових дій в Україні оновилася надвечір (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Мапа бойових дій в Україні з огляду на ранкову обстановку знову оновилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP.

ЗСУ продовжують гнати окупантів із Харківської області: що змінилося зранку (мапа)

За даними карти, відбулася зміна на Харківському напрямку на користь ЗСУ. Українські військові зайняли частину території, яка ще вранці знаходилася у "сірій зоні", за неї ще вранці точилися бої. Але за даними на сьогодні окупанти продовжують відступати.

Нагадаємо, згідно з ранковою картою, біля Лимана Донецької області, порівняно зі вчорашнім днем, розширилася "сіра зона". Ще вчора вказана територія була під контролем росіян. Бої за місто точаться.

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