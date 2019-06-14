ВСУ приняли на вооружение новый беспилотник

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный концерн "Укроборонпром".

Соответствующий приказ подписал глава Министерства обороны Украины Степан Полторак.

"Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1… принят на вооружение Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Украины Степан Полторак", - информируют в "Укроборонпроме".

По информации госконцерна, Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator от ОАО "Меридиан" им. С.П Королева ". Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью.

Указано, что в ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию ​​управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

Подчеркивается, что эффективная система управления и связи позволяет дрону выполнять задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Напомним, в конце марта сообщалось, что Вооруженные силы взяли на вооружение ударные беспилотники оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2 с радиусом действия в 150 км.

Как писало РБК-Украина ранее, беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 провел испытания в небе в Житомирской области.