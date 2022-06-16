ВСУ применяют артиллерию гораздо профессиональнее, чем российская армия, - генерал США

По его словам, армия России хотя и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, однако просто наносит массированные удары по мирным городам.

"Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", - указал Милли.

Генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее:

"Украинцы ведут бои очень эффективно, как за счет применения тактики, так и ведения огня, а также маневров", - заявил он.

Напомним, в Брюсселе в среду состоялась третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемая "Рамштайн-3". Встреча собрала представителей оборонных ведомств около 50 стран.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость.

Во время встречи американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.