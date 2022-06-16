UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ применяют артиллерию гораздо профессиональнее, чем российская армия, - генерал США

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Навыки украинских артиллерийских подразделений на порядок выше, чем у российских военных. ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли

По его словам, армия России хотя и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, однако просто наносит массированные удары по мирным городам.

"Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", - указал Милли.

Генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее:

"Украинцы ведут бои очень эффективно, как за счет применения тактики, так и ведения огня, а также маневров", - заявил он.

Напомним, в Брюсселе в среду состоялась третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемая "Рамштайн-3". Встреча собрала представителей оборонных ведомств около 50 стран.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость.

Во время встречи американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие из США