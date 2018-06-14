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ВСУ предоставил правовое заключение относительно действия во времени "закона Савченко"

НовостиПолитика    14.06.2018 - 10:07
Фото: Верховный суд Украины (РБК-Украина)
Фото: Верховный суд Украины (РБК-Украина)

Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета 1 день лишения свободы за 2 дня только на время действия этого Закона

Объединенной палатой Верховного Суда в постановлении от 6.06.2018 по инициативе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) предоставлен правовой вывод о применении нормы ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции Закона Украины от 26.11.2015 № 838-VIII "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания" (далее - Закон от 26.11.2015 № 838-VIII). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Так, в заключении Верховного Суда говорится, что правила зачета предварительного заключения в срок лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 72 УК Украины, нельзя считать такими, что определяют "наказуемость" или "иные уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины.

"С учетом изложенного, ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции Закона от 26.11.2015 № 838-VIIІ не применяется после вступления 21.06.2017 в силу новой редакции этой нормы. Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета один день заключения за два дня лишения свободы лишь на время действия этого Закона", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно ч. 5 ст. 13 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" выводы о применении норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

Отметим, согласно так называемому "закону Савченко" предполагается досрочное освобождение из мест лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденный по так называемому "закону Савченко" рецидивист жестоко убил девушку.

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Закон Савченко, ГПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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