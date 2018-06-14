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ВСУ надав правовий висновок щодо дії у часі "закону Савченко"

НовиниПолітика    14.06.2018 - 10:07
Фото: Верховний суд України (РБК-Україна)
Фото: Верховний суд України (РБК-Україна)

Попереднє ув’язнення зараховується у строк покарання із розрахунку 1 день ув’язнення за 2 дні лише на час дії цього Закону

Об’єднаною палатою Верховного Суду у постанові від 6.06.2018 за ініціативою Генеральної прокуратури України (ГПУ) надано правовий висновок щодо застосування норми ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону України від 26.11.2015 № 838-VIIІ "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання" (далі - Закон від 26.11.2015 № 838-VIIІ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Так, у висновку Верховного Суду зазначено, що правила зарахування попереднього ув’язнення до строку позбавлення волі чи інших видів покарання, передбачених у ч. 1 ст. 72 КК України, не можна вважати такими, що визначають "караність" або "інші кримінально-правові наслідки діяння" у розумінні ч. 2 ст. 4 КК України.

"З урахуванням викладеного, ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону від 26.11.2015 № 838-VIIІ не застосовується після набрання 21.06.2017 чинності новою редакцією цієї норми. Попереднє ув’язнення зараховується у строк покарання із розрахунку один день такого ув’язнення за два дні позбавлення волі лише на час дії цього Закону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з ч. 5 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" висновки про застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Зазначимо, згідно із так званим "законом Савченко" передбачається дострокове звільнення із місць позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнений за так званим "законом Савченко" рецидивіст жорстоко вбив дівчину.

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Теги публікації: Збройні сили України, Закон Савченко, ГПУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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