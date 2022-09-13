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ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления оккупантов, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления оккупантов на юге (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают наносить мощные удары по оккупантам на юге. ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, а также 2 пункта управления врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 2 удара по силам противника в районе Новопетровки в Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач", - отмечают военные.

В ОК "Юг" рассказали, что поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

В результате действий ВСУ враг потерял:

  • 59 солдат;
  • танк;
  • 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе самоходных - "Мста-Б" и "Мста-С";
  • командно-штабную машину и машину управления;
  • 12 единиц другой авто-бронетехники.

"Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновском мосту, в очередной раз было закреплено его непригодность к использованию", - добавили наши воины.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что на юге российские оккупанты пытаются договариваться с Вооруженными силами Украины. Враг находится в подавленном состоянии.

К слову, ВСУ подвинули линию фронта на юге от 4 до 12 километров. Украинские защитники уже освободили 13 населенных пунктов.

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