ЗСУ вразили 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління окупантів, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ вразили 3 райони зосередження озброєння і техніки, 2 пункти управління окупантів на півдні (zsu.gov.ua)

Українські захисники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах на півдні. ЗСУ вразили 3 райони зосередження озброєння і техніки, а також 2 пункти управління ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".