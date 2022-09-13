ЗСУ вразили 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління окупантів, - ОК "Південь"
Українські захисники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах на півдні. ЗСУ вразили 3 райони зосередження озброєння і техніки, а також 2 пункти управління ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки у Херсонській області. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань", - зазначають військові.
В ОК "Південь" розповіли, що ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння і техніки, 2 пункти управління, а також станцію радіоелектронной боротьби росіян.
Унаслідок дій ЗСУ ворог втратив:
- 59 солдатів;
- танк;
- 5 гаубиць 152-го калібру, зокрема самохідних - "Мста-Б" і "Мста-С";
- командно-штабну машину та машину управління;
- 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.
"Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання", - додали наші воїни.
Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що на півдні російські окупанти намагаються домовлятися із Збройними силами України. Ворог перебуває в пригніченому стані.
До слова, ЗСУ посунули лінію фронту на півдні від 4 до 12 кілометрів. Українські захисники вже звільнили 13 населених пунктів.
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