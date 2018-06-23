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ВСУ получили радиолокационные станции от комплекса "Искра"

НовостиОбщество    23.06.2018 - 18:40
Фото: РЛС (twitter.com/poroshenko)
Фото: РЛС (twitter.com/poroshenko)

Украинские радиолокационные станции имеют более высокие характеристики, чем те, что предлагают на внешних рынках

Подразделения Вооруженных сил Украины получили сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на научно-производственном комплексе "Искра". Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Передал сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на научно-производственном комплексе "Искра", подразделениям ВСУ. Эти станции должны закрыть украинское небо от врага", - написал президент.

По его словам, Украина имеет контрбатарейные и радиолокационные станции собственного производства, которые имеют более высокие характеристики, чем те, что предлагают на внешних рынках.

"Искра" - это жемчужина оборонно-промышленного комплекса Украины, которая играет важную роль в обеспечении обороноспособности государства", - заявил Порошенко.

Напомним, недавно Военная прокуратура, подавая до одного из ремонтных предприятий "Укроборонпрома", добилась взыскания штрафа на сумму более 300 тыс. гривен за некачественный ремонт военной техники.

Рада создала ВСК для расследования фактов хищения в ВСУ с 2004 по 2017 Украинские военные в 2018 году примут участие в 19 международных учениях, - Генштаб
Теги публикации: Вооруженные силы Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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