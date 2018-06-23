ВСУ получили радиолокационные станции от комплекса "Искра"

Украинские радиолокационные станции имеют более высокие характеристики, чем те, что предлагают на внешних рынках

Подразделения Вооруженных сил Украины получили сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на научно-производственном комплексе "Искра". Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Передал сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на научно-производственном комплексе "Искра", подразделениям ВСУ. Эти станции должны закрыть украинское небо от врага", - написал президент.

Сегодня передал сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на научно-производственном комплексе "Искра", подразделениям ВСУ. Эти станции должны закрыть украинское небо от врага pic.twitter.com/jw4EeGwzWd — Петр Порошенко (@poroshenko) June 22, 2018

По его словам, Украина имеет контрбатарейные и радиолокационные станции собственного производства, которые имеют более высокие характеристики, чем те, что предлагают на внешних рынках.

"Искра" - это жемчужина оборонно-промышленного комплекса Украины, которая играет важную роль в обеспечении обороноспособности государства", - заявил Порошенко.

Напомним, недавно Военная прокуратура, подавая до одного из ремонтных предприятий "Укроборонпрома", добилась взыскания штрафа на сумму более 300 тыс. гривен за некачественный ремонт военной техники.