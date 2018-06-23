ЗСУ отримали радіолокаційні станції від комплексу "Іскра"

Українські радіолокаційні станції мають вищі характеристики, ніж ті, що пропонують на зовнішніх ринках

Підрозділи Збройних сил України отримали сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра". Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Передав сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра", підрозділам ЗСУ. Ці станції мають закрити українське небо від ворога", - написав президент.

Сьогодні передав сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра", підрозділам ЗСУ. Ці станції мають закрити українське небо від ворога pic.twitter.com/jw4EeGwzWd — Петро Порошенко (@poroshenko) June 22, 2018

За його вловами, Україна має контрбатарейні та радіолокаційні станції власного виробництва, які мають вищі характеристики, ніж ті, що пропонують на зовнішніх ринках.

"Іскра" - це перлина оборонно-промислового комплексу України, яка відіграє важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно Військова прокуратура, позиваючись до одного з ремонтних підприємств "Укроборонпрому", добилася стягнення штрафу на суму понад 300 тис. гривень за неякісний ремонт військової техніки.