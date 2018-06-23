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ЗСУ отримали радіолокаційні станції від комплексу "Іскра"

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 18:40
Фото: РЛС (twitter.com/poroshenko)
Фото: РЛС (twitter.com/poroshenko)

Українські радіолокаційні станції мають вищі характеристики, ніж ті, що пропонують на зовнішніх ринках

Підрозділи Збройних сил України отримали сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра". Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Передав сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра", підрозділам ЗСУ. Ці станції мають закрити українське небо від ворога", - написав президент.

За його вловами, Україна має контрбатарейні та радіолокаційні станції власного виробництва, які мають вищі характеристики, ніж ті, що пропонують на зовнішніх ринках.

"Іскра" - це перлина оборонно-промислового комплексу України, яка відіграє важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно Військова прокуратура, позиваючись до одного з ремонтних підприємств "Укроборонпрому", добилася стягнення штрафу на суму понад 300 тис. гривень за неякісний ремонт військової техніки.

Рада утворила ТСК для розслідування фактів розкрадання у ЗСУ з 2004 по 2017 Українські військові в 2018 році візьмуть участь у 19 міжнародних навчаннях, - Генштаб
Теги публікації: Збройні сили України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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