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ВСУ получили первые БТР-4 из новой украинской бронестали

Новости » Общество    29.10.2018 - 19:30
Фото: БТР-4 (ukroboronprom.com.ua)
Фото: БТР-4 (ukroboronprom.com.ua)

В производстве находятся около 40 таких корпусов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали на "Харьковском конструкторском бюро имени Морозова". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного концерна "Укроборонпром".

Сообщается, что спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства. В ведомстве сообщили, что по своим характеристикам эспецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе.

Кроме того, отмечается, что на сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов.

Напомним, ранее сообщалось, что ГК "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с Соединенными Штатами в рамках американской программы Foreign Military Financing. Он отметил, что недавно в Вашингтоне состоялись встречи, посвященные военному сотрудничеству, помощи со стороны США в борьбе с российской агрессией, реформированию военно-промышленного комплекса и процессам интеграции Украины в НАТО. Встречи состоялись, в частности, в Министерстве обороны и Государственном департаменте Соединенных Штатов.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныУкроборонпромБТР
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