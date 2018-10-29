ЗСУ отримали перші БТР-4 з нової української бронесталі

Фото: БТР-4 (ukroboronprom.com.ua)

У виробництві знаходяться близько 40 таких корпусів

Збройні сили України (ЗСУ) отримали перші сім БТР-4, виготовлених з нової української бронесталі на "Харківському конструкторському бюро імені Морозова". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного концерну "Укроборонпром".

Повідомляється, що спецсталь пройшла контроль та приймання на всіх етапах виробництва. У відомстві повідомили, що за своїми характеристиками эспецсталь відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси для БТР-4 виготовлені на Лозівському ковальсько-механічному заводі.

Крім того, наголошується, що на сьогодні у виробництві знаходяться близько 40 таких корпусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДК "Укроборонпром" розширює співпрацю зі Сполученими Штатами в рамках американської програми Foreign Military Financing. Він зазначив, що нещодавно у Вашингтоні відбулися зустрічі, присвячені військовій співпраці, допомоги з боку США у боротьбі з російською агресією, реформування військово-промислового комплексу і процесам інтеграції України в НАТО. Зустрічі відбулися, зокрема, в Міністерстві оборони і Державному департаменті Сполучених Штатів.