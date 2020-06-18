ВСУ получили новый разведывательный беспилотник

Вооруженные силы Украины получили первую партию нового модернизированного беспилотного авиационного комплекса Spectator-M1. Данный беспилотник предназначен для разведки местности.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Сообщается, что закон Министерства обороны на поставку беспилотников выполнило предприятие "Меридиан" им. С.П. Королева, входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

"Это первая поставка Вооруженным силам Украины беспилотного авиационного комплекса этой модификации. В этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава правления "Меридиан" Вячеслав Проценко.

Беспилотник Spectator-M1 может быть использован для мониторинга границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобное. Он способен находиться в воздухе более двух часов и охватывает зону радиусом до 30 км. Повторный запуск аппарата занимает 10 минут.

Напомним, ВСУ приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 в июне 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что днями США передали Украине военное оборудование, в том числе и противотанковые ракеты Javelin, на 60 млн долларов.