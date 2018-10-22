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ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган"

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 14:05
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, поражающий цели на дальности до 35 км

Президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы государства.

ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня &quot;Ураган&quot;

Президент подчеркнул, что за 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км.

 

ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню «Ураган». Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових. За 20 секунд «Ураган» може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який гарантовано уразить цілі на дальності до 35 км. Продовжуємо зміцнювати обороноздатність української армії! #НоваАрмія

Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

"ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км", - отметил глава государства и добавил, что власти продолжают "укреплять обороноспособность украинской армии".

Напомним, Кабинет министров Украины 10 октября в ходе заседания утвердил порядок применения оружия в Вооруженных силах Украины для отпора агрессии.

Как писало РБК-Украина ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина планирует серьезно укрепить бронетанковый потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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