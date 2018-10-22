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ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган"

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 14:05
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який вражає цілі на дальності до 35 км

Президент Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook глави держави.

ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню &quot;Ураган&quot;

Президент підкреслив, що за 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який гарантовано уразить цілі на дальності до 35 км.

 

ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню «Ураган». Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових. За 20 секунд «Ураган» може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який гарантовано уразить цілі на дальності до 35 км. Продовжуємо зміцнювати обороноздатність української армії! #НоваАрмія

Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

"ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових. За 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який гарантовано уразить цілі на дальності до 35 км", - зазначив голова держави і додав, що влада продовжує "зміцнювати обороноздатність української армії".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 10 жовтня у ході засідання затвердив порядок застосування зброї у Збройних силах України для відсічі агресії.

Як писало РБК-Україна раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Україна планує серйозно зміцнити бронетанковий потенціал Збройних сил України (ЗСУ).

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