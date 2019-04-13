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ВСУ получили новую партию американских Hummer

Новости » Политика    13.04.2019 - 16:25
ВСУ получили новую партию американских Hummer
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Два десятка бронированных машин отправят боевым подразделениям

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в Украину прибыла новая партия американских боевых машин Hummer. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам Полторака, в Украину прибыли 35 боевых машин Hummer, которые сейчас разгружаются в Одессе. Так, 20 бронированных машин отправят боевым подразделениям, еще 15 - машины медицинского обеспечения.

"Вся помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящихся на линии боевого соприкосновения", - добавил министр обороны.

Кроме того, Полторак отметил, что в целом в течение последнего времени Соединенные Штаты Америки предоставили Украине помощь на сумму свыше 400 млн долларов.

"Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что с начала войны на Донбассе в 2014 году США выделили на укрепление обороноспособности Украины более 1,3 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки намерены в 2020 году выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год говорится, что средства Украине будут предоставлены на усиление безопасности и обороны в рамках программы помощи по безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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