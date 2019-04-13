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ЗСУ отримали нову партію американських Hummer

Новини » Політика    13.04.2019 - 16:25
ЗСУ отримали нову партію американських Hummer
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Два десятки броньованих машин відправлять бойовим підрозділам

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що в Україну прибула нова партія американських бойових машин Hummer. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За словами Полторака, в Україну прибули 35 бойових машин Hummer, які наразі розвантажуються в Одесі. Так, 20 броньованих машин відправлять бойовим підрозділам, ще 15 - машини медичного забезпечення.

"Вся допомога відразу спрямовується безпосередньо до бойових підрозділів, які перебувають на лінії бойового зіткнення", - додав міністр оборони.

 Крім того, Полторак зазначив, що загалом протягом останнього часу Сполучені Штати Америки надали Україні допомогу на понад 400 млн доларів.

"Це протитанкові засоби "Javelin", сучасні засоби радіозв’язку, засоби артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, антиснайперські комплекси, безпілотні літальні апарати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пахон заявив, що з початку війни на Донбасі у 2014 році США виділили на зміцнення обороноздатності України більше 1,3 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки мають намір у 2020 році виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. В офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік йдеться, що кошти Україні будуть надані на посилення безпеки і оборони в рамках програми допомоги з безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). 

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