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ВСУ получили 15 автомобилей для фронта при поддержке Favbet Foundation

Фото: ВСУ получили 15 автомобилей для фронта при поддержке Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Александр Мороз

С начала войны при поддержке фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили уже 15 автомобилей для выполнения боевых заданий на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена наблюдательного совета фонда Сергея Ковальчука.

"За все время войны при поддержке Фонда на фронт переданы 15 автомобилей. Мы стали автомобильными "доками" - сейчас от получения запроса до передачи авто на передовую проходит от недели до трех. Это очень быстро, учитывая, что редко когда все обходится без сюрпризов", - рассказал Ковальчук.

По его словам, после того как автомобиль доставлен в Украину, он проходит ТО, ремонтируется точечно при необходимости, красится.

"Честно говоря, даже не знаю, кто больше радуется тому, что машина доставлена, мы или бойцы. Каждое авто - это спасенные жизни, и мы это точно знаем - парни присылают фото, пишут сообщения. Благодаря одному из внедорожников бойцам удалось подбить два вражеских БТР. Благодаря другому -вывезти раненых из-под обстрела. Такие истории еще раз доказывают: все, что мы делаем, - не зря. Каждая такая история - высшая награда для каждого из нас", - отметил член наблюдательного совета Favbet Foundation.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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