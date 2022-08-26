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ЗСУ отримали 15 автомобілів для фронту за підтримки Favbet Foundation

Фото: ЗСУ отримали 15 автомобілів для фронту за підтримки Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

З початку війни за підтримки Фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали вже 15 автомобілів для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена наглядової ради фонду Сергія Ковальчука.

"За весь час війни за підтримки фонду на фронт передано 15 автомобілів. Ми стали автомобільними "доками" - зараз від отримання запиту до передачі авто на передову проходить від тижня до трьох. Це дуже швидко, враховуючи, що рідко коли все обходиться без сюрпризів", - розповів Ковальчук.

За його словами, після того, як автомобіль доставлений в Україну, він проходить то, ремонтується точково при необхідності, фарбується.

"Чесно кажучи, навіть не знаю, хто більше радіє тому, що машина доставлена, ми або бійці. Кожне авто - це врятовані життя, і ми це точно знаємо - хлопці надсилають фото, пишуть повідомлення. Завдяки одному з позашляховиків бійцям вдалося підбити два ворожих БТР. Завдяки іншому - вивезти поранених з-під обстрілу. Такі історії ще раз доводять: все, що ми робимо, - не дарма. Кожна така історія - найвища нагорода для кожного з нас", - зазначив член наглядової ради Favbet Foundation.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії. Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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