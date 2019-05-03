ВСУ получат новый комплекс управления огнем "Оболонь-А"

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что уникальный комплекс управления огнем артиллерии "Оболонь-А" будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины после успешного завершения государственных испытаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По его словам, этот комплекс на 30-40% повысит возможности украинских артиллерийских подразделений.

"Сегодня мы приступаем к государственному испытанию уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Это очень нужный комплекс для ВС Украины, который на 30-40 процентов повысит возможности наших артиллерийских подразделений. Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также живучесть экипажей", - подчеркивается в сообщении.

Министр отметил, что данный комплекс является современной и уникальной техникой, не имеет ни единой запчасти российского производства.

После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение, и начнется его серийное производство.

Напомним, согласно рейтингу SIPRI, Украина увеличивает расходы на армию. В частности, наша страна в общем рейтинге государств по расходам на военные нужды поднялась на 4 позиции и заняла 39 место. В прошлом году расходы Украины на оборону составили 4,8 млрд долларов.

Как писало РБК-Украина ранее, по словам Полторака, ВСУ получили 120 новых образцов техники, которых раньше не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации более 330 единиц вооружения и военной техники.