Мы уже получаем некоторое оборудование и оснащение от западных партнеров, - Наев

Техника в ВСУ отвечает всем требованиям, - командующий Объединенными силами

Вооруженные силы Украины уже получают от своих западных партнеров некоторое оборудование и оснащение. Об этом 26 марта сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью для "5 канала".

"Сейчас в Вооруженных силах вооружение и военная техника есть полностью. Она отвечает тем требованиям, которые предъявляют к вооружению и военной техники. Но хотелось бы современной техники. Она тоже поступает. Мы получаем очень много современной техники", - сказал он.

"Мы получаем от западных партнеров, иногда не надо разглашать, видимо оснащение и вооружение", - добавил Наев.

Напомним, уже существуют определенные сроки, до какого времени необходимо осуществить подготовку к операции Объединенных сил. АТО продолжается и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил, однако кподготовка к операции не продлится долго.