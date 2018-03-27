Наєв: уже есть конкретные сроки для подготовки операции Объединенных сил

Командующий отметил, что АТО не будет длиться долго

Уже существуют определенные сроки, до какого времени необходимо осуществить подготовку к операции Объединенных сил. Об этом 26 марта сообщил командующий Обьединенных сил Сергей Наев в интервью для "5 канала".

"У меня уже есть определенные временные показатели, до какого времени я должен осуществить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику генерального штаба главного командования Вооруженных сил Украины и в дальнейшем президенту Украины. После утверждения этих действий и планировочных документов и состоится мероприятие по началу операции", - сообщил Наєв.

Отмечается, что АТО продолжается и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил.

"Эти сроки я не хотел бы говорить широкой общественности, но они не будут длительными", - добавил командующий Объединенных сил.

Напомним, Порошенко представил командующего Объединенных сил.