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Интервью

Наєв: уже есть конкретные сроки для подготовки операции Объединенных сил

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 04:46
Фото: Сергей Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)
Фото: Сергей Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

Командующий отметил, что АТО не будет длиться долго

Уже существуют определенные сроки, до какого времени необходимо осуществить подготовку к операции Объединенных сил. Об этом 26 марта сообщил командующий Обьединенных сил Сергей Наев в интервью для "5 канала".

"У меня уже есть определенные временные показатели, до какого времени я должен осуществить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику генерального штаба главного командования Вооруженных сил Украины и в дальнейшем президенту Украины. После утверждения этих действий и планировочных документов и состоится мероприятие по началу операции", - сообщил Наєв.

Отмечается, что АТО продолжается и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил.

"Эти сроки я не хотел бы говорить широкой общественности, но они не будут длительными", - добавил командующий Объединенных сил.

Напомним, Порошенко представил командующего Объединенных сил.

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Теги публикации: Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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