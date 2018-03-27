Ми вже отримуємо деяке обладнання та оснащення від західних партнерів, - Наєв

Техніка в ЗСУ відповідає всім вимогам, - командувач Об'єднаних сил

Збройні сили України вже отримують від своїх західних партнерів деяке обладнання і оснащення. Про це 26 березня повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю для "5 каналу".

"Зараз у Збройних силах озброєння і військова техніка є повністю. Вона відповідає тим вимогам, які пред'являють до озброєння та військової техніки. Але хотілося б сучасної техніки. Вона теж надходить. Ми отримуємо дуже багато сучасної техніки", - сказав він.

"Ми отримуємо від західних партнерів, іноді не треба розголошувати, певне оснащення та озброєння", - додав Наєв.

Нагадаємо, вже існують певні терміни, до якого часу необхідно здійснити підготовку до операції Об'єднаних сил. АТО триває і буде діяти до тих пір, поки президент України своїм указом не оголосить про початок операції Об'єднаних сил, однак підготовка до операції не триватиме довго.