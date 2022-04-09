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ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одно село в Харьковской области

Фото: ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одно село в Харьковской области (facebook com 93OMBr)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ полностью освободили от российских оккупантов село Ольховка Харьковской области. Украинские военные оказали местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Facebook.

"Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага-поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении - управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области", - написал Мельник.

Он также добавил, что в ходе работы была оказана необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.

Напомним, недавно украинские военные освободили и очистили от оккупантов село Малая Рогань Харьковской области.

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