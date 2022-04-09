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ЗСУ повністю звільнили від окупантів ще одне село в Харківській області

Фото: ЗСУ повністю звільнили від окупантів ще одне село в Харківській області (facebook com 93OMBr)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів село Вільхівка Харківської області. Українські військові надали місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Facebook.

"Ще один напрямок на Харківщини звільнено від ворога - селище Ольхівка! Ситуація на зазначеному напрямку - керована та контролюється силами сектору безпеки та оборони Харківської області", - написав Мельник.

Він також додав, що в ході роботи було надано необхідну гуманітарну допомогу місцевим жителям у вигляді харчових наборів та побутових засобів індивід гігієни.

Нагадаємо, нещодавно українські військові звільнили й очистили від окупантів село Мала Рогань Харківської області.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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