ВСУ показали подрыв эшелона российской техники в Херсонской области

В сети появилось видео, как в Брилевке Херсонской области взрывается эшелон с техникой оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ .

1 августа в Херсонской области украинские защитник накрыли мощным огнем много живой силы и техники оккупантов.

Напомним, во время этого удара также были повреждены вражеские станции радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки Херсонской области.

В тот день на южном направлении ВСУ уничтожили противники 52, четыре танка, пару самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", самоходную артуствновку, а также восемь единиц бронированной и автомобильной техники.