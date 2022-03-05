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ВСУ уничтожили российской военной техники на 3 миллиарда долларов - Forbes

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Суббота 05 марта 2022 17:36
ВСУ уничтожили российской военной техники на 3 миллиарда долларов - Forbes ВСУ уничтожают российскую военную технику (фото: t.me/u_now)
Автор: Дмитрий Войналович

По состоянию на десятый день войны России против Украины наша армия уничтожила военной техники оккупантов на 331 миллиард рублей, что равняется примерно трем миллиардам долларов.

Об этом говорится в материале издания Forbes.

По оценкам экспертов, среди уничтоженной российской техники - 33 самолета и 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин.

В частности, только разрушенные танки стоили Кремлю один миллиард долларов, ББМ - 600 миллионов долларов, а самолеты и вертолеты вместе - более одного миллиарда.

Однако пока неизвестно, какие именно самолеты были сбиты. Среди тех, которые использует РФ, Су-25 за 11 миллионов долларов, Су-30 за 33 миллиона долларов, Су-34 за 36 миллионов долларов.

ВСУ также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Васильковом и под Кропивницким. Стоимость каждого - по 86 миллионов долларов.

ВСУ уничтожили российской военной техники на 3 миллиарда долларов - Forbes

Потери оккупантов за 10 дней войны (инфографика: forbes.ua)

Заметим, что такая стоимость является приблизительной, ведь Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках.

Например, цена танка в расчетах - 4 миллиона долларов. Именно по такой цене в РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

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