ВСУ показали, как танк из засады бьет по оккупантам (видео)

Украинские военные показали, как танк поражает цель оккупантов из засады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Судя по видео, технику действительно было сложно заметить, чтобы не попасть на мушку.

На кадрах видно, как украинские военные, предварительно спрятавшие танк в зарослях кустарника, ждут часа "Х". В какой-то момент танк приводят в действие, и он успешно поражает вражескую цель.

Как сообщалось, Украина проводит исследования и разминирования Змеиного. ВСУ показали, что оставили после себя российские оккупанты на острове.

Напомним, ранее, россияне уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском.

Кроме того, ВСУ показали, как немецкая гаубица PzH 2000 высокоточным снарядом SMArt 155 уничтожает вражескую цель.

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