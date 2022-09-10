ВСУ показали сожженную технику и разбитые позиции оккупантов в Харьковской области

Украинские военные продемонстрировали сожженную и уничтоженную вражескую технику, а также разбитые позиции оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДШВ ВСУ.
Военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины продемонстрировали сожженную технику и разбитые позиции оккупационных войск в Харьковской области.
"Они хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача", - говорится в сообщении.
Напомним, что ВСУ показали склад "трофеев", "забытый" русскими.
Также "Альфа" СБУ показала фото своих спецназовцев в освобожденном Купянске.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.