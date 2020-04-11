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В ВСУ подтвердили первое выздоровления от коронавируса

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 16:52
В ВСУ подтвердили первое выздоровления от коронавируса
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Выздоровела от болезни военный врач из Хмельницкого

В Вооруженных силах Украины подтвердили первый случай выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

По данным командования Медицинских сил, 10 апреля выздоровление подтвердили у военного врача из Хмельницкого военного госпиталя. У нее заболевание коронавирусом диагностировали 2 апреля.

Отмечается, что вчера выздоровевшую выписали из Хмельницкой инфекционной больницы. В дальнейшем в течение двух недель она будет находиться на домашней самоизоляции под наблюдением семейного врача.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 11 апреля в рядах ВС Украины зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом. Один из случаев - летальный. При этом на самоизоляции находятся 180 военнослужащих.

Вчера заболевание коронавирусом подтвердили в трех военнослужащих Винницкого гарнизона и одной из воинских частей Мелитополя. Состояние больных коронавирусом военных удовлетворительное.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за сутки количество инфицированных коронавирусом выросло более чем на 300 человек. По состоянию на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев заболевания коронавирусом.

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