ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)

Он обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма. На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.

Стоит заметить, что на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.

Также добровольческий батальйон "Карпатська Січ" опубликовал несколько фото с Изюма, на которых можно заметить разрушенные многоэтажки, храм и мост.

Фото c Изюма (facebook.com/karpatsich)