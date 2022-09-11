ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)

Він оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма. На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.

Варто зауважити, що протягом декількох днів в Telegram-каналах РФ з'являлася інформація про виведення російських військ з Ізюма але офіційні джерела поки не підтвердили деокупацію міста.

Також добровольчий батальйон "Карпатська Січ" опублікував кілька фото з Ізюму, на яких можна помітити зруйновані багатоповерхівки, храм і міст.

Фото з Ізюму (facebook.com/karpatsich)