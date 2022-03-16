ВСУ перешли в контрнаступление: в Генштабе рассказали об обстановке на 21-й день войны

За последние сутки состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели, говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ смогли нанести сокрушительные удары по группировкам войск российских оккупантов на временно захваченных ими территориях нашей страны. Кроме того, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контрнаступление.

"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов", - рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях.

Войска РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам городов в Украине.

"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны", - отметили в Генштабе.