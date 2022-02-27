ВСУ перехватили штурмовиков под Киевом и остановили десантников в море, - Маляр

За прошедшие Вооруженные силы Украины наращивали группирования, выполняющие задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Подробности рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение.
По ее словам, авиация воздушных сил Украины в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.
Также украинские бойцы сорвали планы российских оккупантов в Черном море.
"Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне", - говорится в сообщении.
Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил и перешли к маневренным действиям.
"По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва", - говорится в сообщении.
Напомним, что ночью оккупант взорвали газопровод в Харькове. Произошел сильный взрыв.