ВСУ перехватили штурмовиков под Киевом и остановили десантников в море, - Маляр

За прошедшие Вооруженные силы Украины наращивали группирования, выполняющие задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Подробности рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение .

По ее словам, авиация воздушных сил Украины в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.

Также украинские бойцы сорвали планы российских оккупантов в Черном море.

"Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне", - говорится в сообщении.

Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил и перешли к маневренным действиям.

"По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва", - говорится в сообщении.