ЗСУ перехопили штурмовиків під Києвом і зупинили десантників у морі, - Маляр
За минулі Збройні Сили України нарощували угруповання, що виконують завдання оборони Києва і на північному і північно-східному напрямках. Подробиці розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення.
За її словами, авіація повітряних сил України протягом доби перехопила штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.
Також українські бійці зірвали плани російських окупантів у Чорному морі.
"Військово-морські сили зірвали висадку морського десанту в Чорноморській оперативній зоні", - йдеться в повідомленні.
Угруповання ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об'єднаних сил і перейшли до маневрених дій.
"По всій країні триває виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, в тому числі формування терроборони і корпусу резерву", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі окупант підірвали газопровід у Харкові. Стався сильний вибух.