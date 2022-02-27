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ЗСУ перехопили штурмовиків під Києвом і зупинили десантників у морі, - Маляр

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 08:10
ЗСУ перехопили штурмовиків під Києвом і зупинили десантників у морі, - Маляр Фото: ЗСУ відбили кілька атак за минулу добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

За минулі Збройні Сили України нарощували угруповання, що виконують завдання оборони Києва і на північному і північно-східному напрямках. Подробиці розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення.

За її словами, авіація повітряних сил України протягом доби перехопила штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Також українські бійці зірвали плани російських окупантів у Чорному морі.

"Військово-морські сили зірвали висадку морського десанту в Чорноморській оперативній зоні", - йдеться в повідомленні.

Угруповання ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об'єднаних сил і перейшли до маневрених дій.

"По всій країні триває виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, в тому числі формування терроборони і корпусу резерву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі окупант підірвали газопровід у Харкові. Стався сильний вибух.

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