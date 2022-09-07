ВСУ передали первые 20 беспилотников Warmate в рамках "Армии дронов"

Меньше чем за неделю украинцы собрали средств в рамках "Армии дронов" для приобретения 40 беспилотников Warmate. Первые 20 единиц уже были направлены к нашим бойцам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Менее чем за неделю вы прислали на банку mono 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти средства закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце", - пишет Федоров.
Чем особенные Warmate?
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.