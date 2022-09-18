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ВСУ отразили восемь вражеских атак, россияне повредили инфраструктуру 20 населенных пунктов, - Генштаб

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Воскресенье 18 сентября 2022 18:41
ВСУ отразили восемь вражеских атак, россияне повредили инфраструктуру 20 населенных пунктов, - Генштаб Фото: ВСУ отразили восемь вражеских атак, россияне повредили инфраструктуру 20 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные отразили восемь атак российских оккупантов. Между тем, захватчики повредили инфраструктуру 20 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на попытках полного захвата Донецкой области, организации обороны и удержания оккупированных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, проводят мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводят резервы и не прекращают ведение воздушной разведки.

Оккупанты продолжают наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры.

В течение 18 сентября враг нанес 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе это - Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменное, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.

Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На других направлениях захватчики вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской областей;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;
  • на Краматорском направлении - Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;
  • на Бахмутском направлении - Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;
  • на Авдеевском направлении - Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Железнодорожное и Новопавловка.

На Южнобужском направлении россияне наносили огненное поражение по всей линии столкновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них - Украинка, Мирное, Апрельское, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

На временно захваченной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВД". Сообщается, что после значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

В течение 17 сентября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ оказали огневое влияние по более чем 20 объектам захватчиков. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы россиян. Также украинские бойцы сбили один беспилотник.

Напомним, украинским защитникам удалось форсировать реку Оскол в Харьковской области.

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