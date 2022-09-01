ВСУ отразили наступление врага на Новопавловском направлении, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные вооруженные силы РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии производил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

На Харьковском направлении с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Славянском направлении совершил обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополья, Вернополья, Грушуваха. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оказывает огненное воздействие и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледарь, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На Авдеевском направлении совершал обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

На Новопавловском направлении обстрелы позиций наших войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы позиций защитников Украины с применением ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Волшебное, Белогорье.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь.

Совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка.

В целях ведения воздушной разведки активно применял БПЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.

Напомним, 30 августа ВСУ ликвидировали еще 350 россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 47900 своих военных.

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