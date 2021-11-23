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ВСУ отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" на полигоне

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 21:30
ВСУ отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" на полигоне Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали на полигоне "Широкий лан" новую тактику применения беспилотников "Байрактаров" и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин". Они использовались в комплексе ночью и в условиях плохой видимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Мы приобрели и получили у партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что значительно увеличило военный потенциал ВСУ. Это, в частности, разведочно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", - сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он добавил, что на полигоне отрабатывалась новая тактика применения беспилотников и ПТРК с учетом боевого опыта в районе операции Объединенных сил (ООС). По его словам, "Байрактары" и "Джавелины" применялись в комплексе ночью и в условиях плохой видимости.

Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в следующем году у Турции дополнительно будет закуплена новая партия "Байрактаров".

Отметим, в конце октября ВСУ впервые применили на Донбассе "Байрактар" - беспилотник уничтожил орудие пророссийских боевиков.

Как сообщало РБК-Украина, в Генштабе не исключили использование этих беспилотников в случае необходимости.

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Генштаб ВСУ
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