ВСУ отказал защите Януковича в двух ходатайствах

Рассмотрение дела Януковича оставили в том же суде

Верховный суд (ВС) Украины отказался перевести дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях. Об этом сообщает адвокат экс-президента Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Верховный суд не смог поломать сложившуюся практику недопуска Виктора Януковича к судебным заседаниям по его делам. Рассмотрение данного дела оставлено в уже ликвидированном указом президента Украины от 29 января 2017 года №449/2017 Оболонском районном суде", - говорится в сообщении.

Напомним, что адвокаты сорвали дебаты по делу Януковича. Оболонский районный суд Киева в очередной раз перенес судебные прения по делу о госизмене экс-президента Украины.

Процесс над Януковичем по делу госизмены длится с 4 мая прошлого года. В ходе заседаний были рассмотрены фото - и видеодоказательства, допрошены свидетели и проведены многочисленные экспертизы. В Оболонском суде заслушали 44 свидетелей обвинения, среди которых был Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Арсен Аваков и другие, а также около 16 свидетелей защиты.