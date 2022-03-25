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ВСУ отбросили российские войска на 35 км от Киева, - Минобороны Британии

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Украина, Пятница 25 марта 2022 09:27
ВСУ отбросили российские войска на 35 км от Киева, - Минобороны Британии Фото: ВСУ отбросили российские войска на 35 км от Киева (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Украинские контратаки и отступление российских войск на чрезмерно растянутых линиях снабжения позволили Украине повторно занять города и оборонительные позиции. Это произошло в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомель", - говорится в сообщении.

Кроме того, на юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления Украины, добавили в Минобороны Британии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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