ВСУ отбросили российские войска на 35 км от Киева, - Минобороны Британии

Украинские контратаки и отступление российских войск на чрезмерно растянутых линиях снабжения позволили Украине повторно занять города и оборонительные позиции. Это произошло в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Кроме того, на юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления Украины, добавили в Минобороны Британии.

"Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомель", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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