ЗСУ відкинули російські війська на 35 км від Києва, - Міноборони Британії
Українські контратаки і відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні повторно зайняти міста і оборонні позиції. Це сталося в радіусі до 35 км на схід від Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська по північно-західному напрямку від Києва до аеродрому Гостомель", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їх просування сповільнюється через проблеми з логістикою і опору України, додали в Міноборони Британії.
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