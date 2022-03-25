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ЗСУ відкинули російські війська на 35 км від Києва, - Міноборони Британії

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 09:27
ЗСУ відкинули російські війська на 35 км від Києва, - Міноборони Британії Фото: ЗСУ відкинули російські війська на 35 км від Києва (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Українські контратаки і відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні повторно зайняти міста і оборонні позиції. Це сталося в радіусі до 35 км на схід від Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська по північно-західному напрямку від Києва до аеродрому Гостомель", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їх просування сповільнюється через проблеми з логістикою і опору України, додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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